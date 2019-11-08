Nihal Olçok, Erdoğan'ı da etiketledi: FETÖ ile flört et, hamile kal, kürtaj ol, bakireyim diye gez...

15 Temmuz gecesi öldürülen Erdoğan'ın eski ve yakın arkadaşı, AKP'nin medya ve propaganda şefi Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok AKP, CHP, MHP ve İYİP'i cemaat ilişkilerini ima ederek sorguladı.

15 Temmuz gecesi eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı etiketleyerek paylaşımda bulunan Olçok, "15 Temmuz özeti... FETÖ ile flört et, HAMİLE kal, 15 Temmuz gecesi şehit kanı ile KÜRTAJ ol, şimdi de BAKİREYİM diye gez. BU MUDUR... BUDUR" dedi.