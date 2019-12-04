Nihal Olçok, Davutoğlu'nun partisinin kurucuları arasına katıldı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu yeni parti çalışmaları devam ediyor.
Odatv'nin haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, Davutoğlu'nun partisine katıldı.
Nihal Olçok'un dün gerçekleştirilen Kurucular Kurulu toplantısına katıldığı belirtildi.
ERDOĞAN'IN EN YAKIN ARKADAŞLARINDANDI
15 Temmuz darbe girişiminde Boğaziçi Köprüsü'nde öldürülen Erol Olçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın arkadaşıydı.
Erdoğan, AKP'nin kuruluşundan itibaren uzun süre partinin reklam kampanyalarına da imza atan Olçok'un cenazesinde gözyaşlarını tutamamış, konuşmasını yarıda kesmişti.
BİR SÜREDİR ERDOĞAN'I HEDEF ALIYORDU
Nihal Olçok, Cemaat operasyonlarında gelinen aşamaya tepki gösterip AKP'yi sık sık eleştiren ifadeler kullanıyordu.
Özellikle damat tahliyeleri sonrası Olçok, Erdoğan'a tepki gösteren paylaşımlara imza atmış, AKP cephesinde tartışmalara neden olmuştu.