Niğde'de madenden sızan siyanür köye kadar ulaştı!

Niğde Ulukışla’da faaliyet gösteren Gümüştaş Madencilik'e ait tesisteki siyanür havuzundan sızan siyanürün köyün iç kesimlerine kadar sızdığı ve bir tarlada biriktiği ortaya çıktı.

Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Tepeköy yakınlarında maden faaliyeti yürüten Gümüştaş Madencilik'e ait siyanür havuzunda sızıntı olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu zehirli siyanür sızıntısının köy merkezine yakın bir tarlada görüldüğü bildirildi.

Yeniçağ'dan Erdem Avşar'ın haberine göre, sızıntının tespit edilmesinin ardından bölgeden alınan örneklerde yüksek seviyede siyanüre rastlandı. Bölgede yaşayanlar, sızıntının yeraltı kaynaklarına sızarak bölgedeki tarım ürünlerine bulaşmasından endişe ediyor.

'İŞTEN ÇIKARILAN MADEN İŞÇİLERİ OLDU'

Sızıntının alınan numunelerle kanıtlandığı belirtilirken tesise herhangi bir yaptırım uygulanmadığı, tesisin kapatılması bir yana duruma itiraz eden köylülerin sindirilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Habere göre, vatandaşlar sızıntının ardından madende çalışan bazı işçilerin işten kovulduğunu, kalan işçilerin ise kovulmakla tehdit edildiğini ve baskı yapıldığını da söyledi.

Maden tesisinde gereken önlemin bir an önce alınması çağrısında bulunan bölge halkı, gelecek nesillerin ve çocuklarının kanser tehlikesiyle yaşamasını istemediklerini dile getirerek, “Biz burada canımızın derdine düştük. Başkan bizi yalnız bıraktı. Yetkililerden isteğimiz gereken önlemlerin bir an önce alınması ve madenin gerekli tedbirleri alması” diye konuştu.