NHKM'den online çocuk oyunu

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi çocuk oyunu 'En Gerçek Masal’ı internet üzerinden çocuklarla paylaşıyor.

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), Nâzım Sahne'nin "En Gerçek Masal" isimli çocuk oyununu YouTube kanalı üzerinden çocuklarla paylaşıyor.

NHKM'nin oyun duyurusu şöyle:

"İçinden geçmekte olduğumuz sancılı günlerde, birlikte olmanın, hayatı sahiplenmenin yollarını arttırmaya çalışırken, NHKM olarak Nâzım Sahne’nin çocuk oyunu En Gerçek Masal’ı sizlerle paylaşıyoruz. Yerküredeki canlılığın temellerini, çeşitliliğini, yaşamın temel çatışkılarını konu alan oyunu 25 Mart Çarşamba saat 14.00 itibariyle YouTube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu vesileyle, bir kez daha vurgulayalım:

Bugünleri geride bırakacağız, bu karabasandan çıkacağız. Bayrağında “önce insan” yazan yepyeni bir dünya için yürüyüşü birlikte sürdüreceğiz. Örgütlenerek, dayanışarak, el ele. Bir virüs karşısında bütün yaldızları dökülen ve insanı hiçe saydığı bir kez daha görülen sermaye sisteminin karşısına, emeğimizle, yaratıcılığımızla, umudumuzla dikileceğiz. Büyük insanlığın değerlerine sarılarak, onları da, virüsü de yeneceğiz."

Oyun künyesi:

Bedenimizin hiç unutamadığı, aklımızınsa hiç hatırlamadığı, hayatımız boyunca her zorlandığımızda dönmek istediğimiz o masal diyarı, annemizin karnı...

Çocuklar "En Gerçek Masal"da yerküredeki canlılığın temellerini, çeşitliliğini, yaşamın temel çatışkılarını unutamayacakları bir görsellik ve hareket tasarımıyla izleyecekler.

Bilimsel sorgulama, canlıların evrimi, anne karnındaki bebeğin gelişimi, doğum, özgürlük, eşitlik ve öğrenmek bu oyunun çocukları da katarak tartıştığı temel kavramlar.

6-10 yaş aralığı için sahnelenen "En Gerçek Masal", külyutmaz birer tiyatro izleyicisi olan çocukları özenli, çalışılmış, yaratıcı bir sahneyle tanıştırırken anne babalara da akşam evde karşılaşacakları sorularla heyecanlı anlar yaşatmayı hedefliyor.

Nâzım Sahne

Yazan: Tuluğ Ünlütürk

Yöneten: Gözde Demirtaş

Oynayanlar: Birsel Kılınçcı, Erkan Akbulut

Hareket: Arda Kurşunoğlu

Pedagojik Okuma: Dr. Deniz Arık Binbay

Kostüm/Dekor/Işık: Nilgün Kurtar, Tuluğ Ünlütürk

Müzik: Cem Yarkın, Günselin Seda Çetinkaya, Öncü Sancak, Özgür Ulusoy