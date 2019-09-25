Neslican'ı diline dolamış yobazlara Nâzım'la yanıt verelim: Yaşamaya Dair

Neslican Tay'ı diline dolayan yobazlara belki en özlü yanıt Nâzım'ın Yaşamaya Dair şiirinde var. Okurlarımıza hatırlatmak istedik.

Nâzım Hikmet'in şiir kitaplarına "Yaşamaya Dair" adıyla geçen şiiri, cezaevinde yazdığı şiirlerden birisi.

Tarihsel bir zeminde felsefi derinliği olan bir şiir bu. Ve bu şiir, bugün çok güncel bir çatışmaya da ışık tutuyor. Neslican Tay'ın yaşam mücadelesinin ardından gerici yazarların kaleminden dökülen ölüm kokulu yazılarla gündemimize gelen bir konu aslında: Yaşam ve ölüm.

Materyalist şairin dizeleri, önümüze konulan ve fazlasıyla bu dünyaya ait maddiyat kokan tasvirlerle anlatılan "öbür dünyayı", maddi yaşamdan ayrı bir ruhsal yaşamı ezip geçiyor. Yaşadığımız evrene ait, fazlasıyla maddi olan mücadele gerçeğimizi, güçlü bir ahlaki tavırla yüceltiyor. "Her canlı ölümü tadacaktır" cümlesini papağan gibi tekrarlayıp duran imam ve papazların hedef aldıkları Neslican Tay için paylaşıyoruz şiiri.

YAŞAMAYA DAİR



1

Yaşamak şakaya gelmez,

büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın

bir sincap gibi mesela,

yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden,

yani bütün işin gücün yaşamak olacak.

Yaşamayı ciddiye alacaksın,

yani o derecede, öylesine ki,

mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,

yahut kocaman gözlüklerin,

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda

insanlar için ölebileceksin,

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,

hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,

hem de en güzel en gerçek şeyin

yaşamak olduğunu bildiğin halde.

Yani, öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı,

yetmişinde bile, mesela, zeytin dikeceksin,

hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil,

ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için,

yaşamak yani, ağır bastığından.

1947

2

Diyelim ki, ağır ameliyatlık hastayız,

yani, beyaz masadan,

bir daha kalkmamak ihtimali de var.

Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini

biz yine de güleceğiz anlatılan Bektaşi fıkrasına,

hava yağmurlu mu, diye bakacağız pencereden,

yahut da sabırsızlıkla bekleyeceğiz

en son ajans haberlerini.

Diyelim ki, dövüşülmeye değer bir şeyler için,

diyelim ki, cephedeyiz.

Daha orda ilk hücumda, daha o gün

yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün.

Tuhaf bir hınçla bileceğiz bunu,

fakat yine de çıldırasıya merak edeceğiz

belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu.

Diyelim ki hapisteyiz,

yaşımız da elliye yakın,

daha da on sekiz sene olsun açılmasına demir kapının.

Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız,

insanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla

yani, duvarın ardındaki dışarıyla.

Yani, nasıl ve nerede olursak olalım

hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak...

1948

3

Bu dünya soğuyacak,

yıldızların arasında bir yıldız,

hem de en ufacıklarından,

mavi kadifede bir yaldız zerresi yani,

yani bu koskocaman dünyamız.

Bu dünya soğuyacak günün birinde,

hatta bir buz yığını

yahut ölü bir bulut gibi de değil,

boş bir ceviz gibi yuvarlanacak

zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız.

Şimdiden çekilecek acısı bunun,

duyulacak mahzunluğu şimdiden.

Böylesine sevilecek bu dünya

"Yaşadım" diyebilmek için...

