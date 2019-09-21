Neslican Tay'la ilgili tepki çeken paylaşımı yapan kişinin kim olduğu açıklandı

Kanseri daha önce üç kez yenen ve dördüncü kez yakalandığı hastalık sonucu yaşamını yitiren Neslican Tay'ın ölümünün ardından tepki çeken bir mesaj atan 'AkFeraset' adlı hesabın kullanıcısının kim olduğu ortaya çıktı.

Uzun süredir kanserle mücadele eden dün yaşamını yitiren Neslican Tay'ın ardından bir gericinin attığı mesaj büyük tepki çekmişti. Twitter'da “@AkFeraset” adlı kullanıcı, “Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor...” sözleriyle Neslican'ın fotoğraflarını paylaştı. ŞULE ÇET'İN AVUKATI MESAJI ATAN KİŞİNİN KİM OLDUĞUNU AÇIKLADI Büyük tepki çeken bu mesaj sonrası Şule Çet davasının da avukatlarından olan Umur Yıldırım, söz konusu hesabın “Neslihan Sungur”adında biri tarafından kullanıldığını açıkladı. Avukat Yıldırım, “Neslihan Sungur burada dursun bu. Bu sözlerin hesabını yargı önünde vereceksin” dedi. Yıldırım, “Sana şimdi hakaret etmeyeceğim. Ama yargılandığın mahkemede ceza alacağımı bile bile yüzüne tüküreceğim ve bundan zerre pişmanlık duymayacağım” diye konuştu. Söz konusu paylaşımı yapan Sungur'un sosyal medya hesabında "Yeni Türkiye, Güçlü Türkiye... Reisi sizlere yedirmeyiz" ifadeleri yer alıyor.