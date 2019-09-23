Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan’dan yeni açıklama

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan'ın, kanser nedeniyle yaşamını yitiren Neslican Tay hakkındaki paylaşımı tepki çekmişti. Tarhan paylaşımında 'Neslican kızımız seküler dünyasallaşma rüzgârına kapılmasaydı, dinlerin teselli gücünden faydalansaydı hastalığı düşman gibi görmezdi' demişti. Tarhan gelen tepkilerin ardından bir açıklama daha yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan, Neslican Tay hakkındaki tepki çeken sözlerine ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Neslican Tay'ın ardından “hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme bakışı” sağlamaya çalıştığını ileri süren Tarhan, “Ancak önyargılara dokunmuşum” dedi. Eleştiriler üzerine eşini kanserden kaybettiğini ve kendisinin ‘mindfulness’ tekniğiyle rahatlamayı başardığını söyleyen Tarhan, gazeteci Akif Beki’nin “Hocam, yoga gurusu sıfatı ve diliyle söyleyecektiniz aynı şeyi, şimdi ne deseniz boş, sağır önyargı sloganlarına çarptınız artık, söz geçirmez duvarlarla korunuyor onlar” yorumu üzerine de şunları söyledi:

Akif bey çok haklısınız zamanlamam tartışılabilir ama insanların bu kadar hakikat körü olmasına dayanamıyorum, ‘var mı ölüme çare’ diyenlere ilaç olmak suç oldu. Kötü niyetliler, niyet okuyanlar hiç önemli değil, gizli şirk içende olanlar çok fazla ama bilim benim yanımda

Akif bey çok haklısınız zamanlamam tartışılabilir ama insanların bu kadar hakikat körü olmasına dayanamıyorum, #varmıölümeçare diyenlere ilaç olmak suç oldu.Kötü niyetliler,niyet okuyanlar hiç önemli değil #gizlişirk içende olanlar çok fazla ama bilim benim yanımda #NevzatTarhan https://t.co/mNPM7ww1Jx — Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) September 22, 2019

‘ÖLÜM BİLİNCİ HERKESE LAZIM’

Tarhan gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından, “Mindfulness bir bilinçli farkındalık tekniğidir, stresten kaçmak yerine yüzleşerek yönetmeyi öğretir. Deneyimden kaçmak yerine ders çıkarmayı, gözlemlemeyi ve ‘şimdi, burada’ diyebilmeyi öğretir. Bilim acı ilaçtır. Neslican Tay kızımızın acısı herkesi etkilemişti. Bu vesile ile ‘hastalığı düşman değil bir eğitmen gibi görme’ bakışı sağlamak istemiştim. Ölüm bilinci herkese lazım, ancak önyargılara dokunmuşum…” dedi.