Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'a tahliye kararı

‘FETÖ’ye yardım' suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın tutukluluklarında geçirdikleri süre gözetilerek tahliyelerine karar verildi. Tutuksuz sanık Mehmet Altan ise beraat etti.

"FETÖ’nün medya yapılanması" kapsamında yargılandıkları davada tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak için tahliye kararı çıktı. Tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında ise beraat kararı verildi. Haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşması görüldü. Mahkeme Ahmet Altan’ı “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek tahliyesine karar verdi. Nazlı Ilıcak ise “örgüte üye olmamakla birlikte bilerek yardım” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, suçun niteliği ve tutuklulukta geçirdiği süre gözetilerek adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Mehmet Altan’ın delil elde edilemediğinden beraatına hükmedildi, hakkındaki yurtdışı yasağı da kaldırıldı.