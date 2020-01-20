Nâzım’ın dizeleri memleketin her yerindeydi: Umut bizde, umut insanda!

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler’in 13-19 Ocak tarihleri arasında ilan ettiği Nâzım Haftası, hafta sonu yapılan etkinliklerle sona erdi. Memleketin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlerde yüzlerce liseli ve üniversiteli yan yana geldi.