Nâzım’ın dizeleri memleketin her yerindeydi: Umut bizde, umut insanda!

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler’in 13-19 Ocak tarihleri arasında ilan ettiği Nâzım Haftası, hafta sonu yapılan etkinliklerle sona erdi. Memleketin birçok noktasında gerçekleştirilen etkinlerde yüzlerce liseli ve üniversiteli yan yana geldi.
Pazartesi, 20 Ocak 2020 11:26

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler, bu yıl da 13-19 Ocak tarihleri arasındaki haftayı Nâzım Haftası ilan etmişti.

Liseliler, Nâzım Hikmet’i hafta boyunca okullarında, staj yerlerinde, sokaklarda dizeleriyle yaşattılar.

Nâzım Haftası, hafta sonu memleketin birçok şehrinde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Yüzlerce liseli ve üniversitelinin yan yana geldiği etkinliklerde, Nâzım Hikmet’in komünist kimliği ve yaşamı boyunca verdiği mücadelenin büyütüleceği vurgulandı.

Hafta boyunca birçok şehirde gerçekleşen etkinliklerden fotoğraflar şöyle:

İSTANBUL

Bahçelievler

Beşiktaş

Kadıköy

Sultangazi

 

Kartal

ANKARA

İZMİR

BURSA

''Umut Bizde, Umut İnsanda'' etkinliği

Müşküle Köyü Gezisi

MERSİN

Mersin

Tarsus

ANTALYA

ÇANAKKALE

ESKİŞEHİR

GAZİANTEP

KONYA

KOCAELİ

BATMAN

NİĞDE

SAMSUN

İSKENDERUN

SALİHLİ

AMASYA



 