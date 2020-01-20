Nâzım’ın dizeleri memleketin her yerindeydi: Umut bizde, umut insanda!

Türkiye Komünist Gençliği ve Solcu Liseliler, bu yıl da 13-19 Ocak tarihleri arasındaki haftayı Nâzım Haftası ilan etmişti.
Liseliler, Nâzım Hikmet’i hafta boyunca okullarında, staj yerlerinde, sokaklarda dizeleriyle yaşattılar.
Nâzım Haftası, hafta sonu memleketin birçok şehrinde gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Yüzlerce liseli ve üniversitelinin yan yana geldiği etkinliklerde, Nâzım Hikmet’in komünist kimliği ve yaşamı boyunca verdiği mücadelenin büyütüleceği vurgulandı.
Hafta boyunca birçok şehirde gerçekleşen etkinliklerden fotoğraflar şöyle:
İSTANBUL
Bahçelievler
Beşiktaş
Kadıköy
Sultangazi
Kartal
ANKARA
İZMİR
BURSA
''Umut Bizde, Umut İnsanda'' etkinliği
Müşküle Köyü Gezisi
MERSİN
Mersin
Tarsus
ANTALYA
ÇANAKKALE
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
KONYA
KOCAELİ
BATMAN
NİĞDE
SAMSUN
İSKENDERUN
SALİHLİ
AMASYA