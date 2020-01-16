Nâzım Hikmet’in 118. yaşı okullarda böyle kutlanıyor

İşçi sınıfının şairi, komünist ozan Nâzım Hikmet’in 118. yaş günü, Solcu Liseliler ve Türkiye Komünist Gençliği (TKG) tarafından ülkenin dört bir yanında kutlanıyor.

Nâzım Haftası kapsamında etkinliklerine devam eden Solcu Liseliler ve TKG, büyük ustanın 118. yaş gününü sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla, okullarında hazırladıkları Nâzım panolarıyla, Nâzım şiirleriyle kutluyorlar.

TKG ve Solcu Liseliler Nazım’ın 118. Yaşı için yayınladıkları mesaj şöyle:

‘’Partisi TKP için 'Ömrümde yalnız seninle ve senin safında olmakla övündüm' diyen yoldaşımız, komünist şair Nazım Hikmet bugün 118 yaşında!

Ve bizler, yani Nazım’ın genç yoldaşları Nazım ile aynı saflarda, TKP saflarında olmaktan onur duyuyoruz. Onun düşlediği ülkeyi biz kuracağız ve Nazım’ı o ülkenin, Sosyalist Türkiye’nin baş köşesine oturtacağız!

Çok yaşa Nazım, doğum günün kutlu olsun!’’

#NazımHikmet

Partisi TKP için ''Ömrümde yalnız seninle ve senin safında olmakla övündüm'' diyen yoldaşımız, komünist şair Nazım Hikmet bugün 118 yaşında!

Ve bizler, yani Nazım’ın genç yoldaşları Nazım ile aynı saflarda, TKP saflarında olmaktan onur duyuyoruz. pic.twitter.com/p4sd3YcFQz — Solcu Liseliler (@LiselilerSolcu) January 15, 2020

“ve güneş doğarken hiç umut yok mu? Umut, umut, umut, umut insanda…”

Böyle diyor Komünist şair Nâzım Hikmet, umut bizde! İnsanlığın en karanlık döneminde bile, hapisteyken, sürgündeyken… pic.twitter.com/zLw4waPmqi — TKG (@TKGninsesi) January 15, 2020









Bugün ülkenin çeşitli yerlerinde hazırlanan Nâzım panoları, çalışmalar ve kutlama mesajlarının bir kısmı şöyle:

Solcu Liseliler ve TKG’nin bu hafta düzenleyecekleri etkinliklerin takvimini de şu şekilde;