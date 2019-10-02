İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu’nun Twitter hesabı askıya alındı.

İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı avukat Nazan Moroğlu’nun Twitter hesabı askıya alındı.

Cumhuriyet’in haberine göre Moroğlu, birkaç gün önce yargı reformunu eleştiren bir paylaşım yaptığını belirterek hesabının askıya alındığını açıkladı.

Moroğlu yaptığı açıklamada, “Paylaşımım bir anda sosyal medyada popüler oldu. 150 bin kişinin beğendiği bu paylaşımım anlayamadığım bir şekilde, bir anda yok oldu. Çok fazla şikayet aldığı için paylaşımımın silindiğini düşünürken hesabım da askıya alındı ve bununla ilgili platformdan hiçbir mesaj almadım” dedi.