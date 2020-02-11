NATO'dan İdlib açıklaması: Endişe verici

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'deki gelişmelere ilişkin Suriye'yi ve Rusya'yı hedef alırken, 'Esad rejimi ve Rusya, İdlib'de saldırılara son vermeli. İdlib'deki durum son derece endişe verici' açıklamasında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı, Suriye ve Rusya'yı hedef aldı.

Stoltenberg, ''Esad rejimi ve Rusya, İdlib'de saldırılara son vermeli. İdlib'deki durum son derece endişe verici'' diye konuştu.