NATO'dan emekli ABD'li İzmir'deki evinde ölü bulundu

İzmir'de yaşayan NATO'dan emekli ABD'li doktor, evinde ölü bulundu.

Doktor olarak görev yaptığı NATO'dan emekli olduktan sonra İzmir'de yaşamaya devam eden 59 yaşındaki ABD vatandaşı James Edward Steidel, evinde ölü bulundu.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Steidel'in salonda hareketsiz yattığını ve köpeğinin yanında beklediğini gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Steidel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerince nöbetçi savcı nezaretinde evde yapılan incelemenin ardından Steidel'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Steidel'in 14 yıldır beraber yaşadığı öğrenilen Gaya isimli köpeği ise belediye ekiplerine teslim edildi.