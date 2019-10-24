NATO Savunma Bakanları Türkiye'yi görüşecek

NATO Savunma Bakanları, başta Türkiye'nin Suriye'ye dönük harekatını konuşmak üzere Brüksel'de toplanacak.

NATO Savunma Bakanları, bugün 2 gün sürecek toplantı için Brüksel'de bir araya gelecek.

Bakanların gündem maddelerinin başında Türkiye'nin 9 Ekim'de başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" ve bu nedenle başta ABD ve Fransa olmak üzere, NATO üyeleri ile Ankara arasında yaşanan gerilim var.

Savunma bakanlarının, ateşkesin sağlanmasının ardından sahadaki durumu, Almanya'nın kuzeydoğu Suriye'de uluslararası güç tarafından kontrol edilecek bir güvenli bölge kurulması önerisini ve NATO'nun Türk hava sahasının korunması konusunda alınacak kararları ele alması bekleniyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kuzeydoğu Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin öncelikli olarak görüşüleceğini, müttefiklerin bu konuda "açık ve dürüst" bir tartışma gerçekleştireceklerini umduklarını belirtti.

Stoltenberg, ABD ile Türkiye arasında varılan Suriye’nin kuzeyine ilişkin ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.