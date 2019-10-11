NATO Genel Sekreteri İstanbul'da: Ortak basın açıklaması yapılıyor

İstanbul'a gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

'DAYANIŞMAYI AÇIKÇA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Çavuşoğlu'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Terörizme karşı ayrım gözetmeden mücadele ediyoruz. NATO’ya katkılarımızı ve fedakarlıklarımızı yapmayı sürdüreceğiz ancak müttefiklerimizin de bizimle dayanışma sergilemesi en doğal ve meşru beklentilerimizdir. Türkiye’nin meşru endişelerini anlıyoruz demek yetmez, bu dayanışmayı açık bir şekilde görmek istiyoruz.

'NATO'NUN HİÇBİR ÜYESİ TÜRKİYE KADAR SALDIRIYA UĞRAMADI'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye NATO ittifakının çok güçlü bir üyesi. Türkiye şu anda çok zor bir bölgenin sınırlarında bulunuyor. NATO ittifakının hiçbir üyesi Türkiye kadar saldırıya uğramadı.

Suriye harekatıyla ilgili endişelerimi, insanların daha fazla acı çekmemesi gerektiğini hatırlattım.

Bizim ortak düşmanımız IŞİD. Biz dayanışma içerisinde önemli bir kazanım elde ettik. IŞİD teröristlerinin bir kısmı da şu anda yakalanmış bulunuyor.

NATO Türkiye'nin ne kadar önemli bir müttefik olduğunun farkındadır ve bütün ittifak üyeleri gibi Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesinde halkın güvenliğini sağlamak bizim de görevimiz.

'TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİ YOK'

(NATO'nun PYD'ye olan bakışı üzerine gelen soru üzerine) NATO'nun kamuya açık bir 'terör örgütü' listesi yok. PYD Koalisyon güçleri üyesidir ve ortak düşmanımıza karşı savaşmaya devam ediyor.

- Kuzey Suriye'de YPG'ye geldiğimizde ise müttefiklerimiz konusunda bir fikir birliği yoktur, Koalisyon'un bir parçasıdır, terörle mücadele edeceğiz ancak Suriye'nin kuzeyinde biz yer almıyoruz, NATO güçleri bulunmuyor.