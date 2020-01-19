Nakşibendi şeyhi öldürüldü, bakanlar çok üzüldü

Nakşibendi tarikatı şeyhlerinden Abdülkerim Çevik, Bitlis'te uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Çevik'in ölüm haberinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan 'üzüntülerini' paylaştı.

Bitlis’in Güroymak ilçesinde yaşayan Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin’in torunu ve Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Çevik’in öldürülmesi ile ilgili Güroymak Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

BAKAN SOYLU: ÇOK HÜZÜNLÜYÜM

Şeyhin ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin” diye yazdı.

Çok hüzünlüyüm...

Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür.

Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim ÇEVİK Allah’a yürüdü.

Allah rahmet eylesin... pic.twitter.com/fS6BPaOb2g — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 19, 2020

'KENDİNİ KARDEŞLİĞE VAKFETMİŞ'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Hayatını ilme, talebelerine ve kardeşliğe vakfetmiş Norşin ulemasından Abdülkerim Çevik Hoca'nın menfur bir saldırı sonucunda vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Rabbim kabrini nur, ruhunu şad, makamını ali eylesin" diye yazdı.