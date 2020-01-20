Nakşibendi şeyhi Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

Ölümü sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'çok hüzünlüyüm' dediği Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı.

Bitlis'te Nakşibendi tarikatının ileri gelenleri arasında yer alan "şeyh" Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmüştü.

Çevik'e yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan Y.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.Ş, 'tasarlayarak kasten öldürmek' suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevik’in ölümünün ardından, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür" mesajı paylaşmıştı.