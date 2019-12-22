Nakliyat-İş'ten asgari ücret eylemi

Nakliyat-İş, asgari ücretin 3600 TL olması talebiyle bir eylem yaptı. Yapılan açıklamada, 'Türkiye'de en zengin %1'in serveti, toplam servetin %54'ü oranındadır. Asgari ücret tespitinde bu değerler dikkate alınmalıdır. Bu değerler dikkate alınmadan yapılacak bir tespit, adaletsizlik ve vicdansızlıktır' denildi.

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş sendikası, Bakırköy'de asgari ücret talebini açıklayan bir eylem yaptı.

"Asgari ücret sefalet ücreti olmasın" başlıklı açıklamada hiçbir zaman ücret belirlemelerinde uluslararası kriterlere uyulmadığına dikkat çekildi. İşçi ailesinin insan onuruna yaraşır bir asgari ücret alması gerektiğini söyleyen sendika, 3600 TL talep ettiklerini açıkladı.

Nakliyat-İş'in açıklamasında şunlara yer verildi:

"Türkiye gelirin ve servetin en adaletsiz paylaşıldığı ülkeler arasındadır. TÜİK'in en son verilerine göre, nüfusun en zengin %20'lik kesiminin milli gelirden aldığı %47,6, en yoksul kesiminin aldığı pay ise %6,1'e düşmüştür.

Türkiye'de en zengin %1'in serveti, toplam servetin %54'ü oranındadır. En zengin %10'un serveti ise %77'ye çıkmıştır.

Asgari ücret tespitinde bu değerler dikkate alınmalıdır. Bu değerler dikkate alınmadan yapılacak bir tespit, adaletsizlik ve vicdansızlıktır.

Asgari ücret sefalet ücreti olmasın, 3600 TL olsun!"