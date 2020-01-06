Müze ve ören yerlerine bir zam daha

Geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 20 zam yapılan müze ve ören yerleri giriş ücretlerine yeni yıl itibariyle bir zam daha yapıldı. Buna göre en düşük müze bileti ücreti 10 TL’ye çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılı Ekim ayında yüzde 50, 2019 Temmuz ayında ise yüzde 20 zam yaptığı müze ve ören yerleri giriş ücretlerine, 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere bir zam daha yapıldı. Yeni düzenlemeye göre en düşük müze bileti ücreti 7 TL’den 10 TL’ye çıkarıldı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Kültür ve Turizm Bakanlığı müze ve ören yerlerine giriş ücretlerine son iki yıldır zam üstüne zam yağdırıyor. En düşük giriş ücreti bile 10 TL oldu. Asgari ücretli bir aile hiç müzeye gitmesin mi?" dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİ MÜZEYE GİTMESİN Mİ?'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi veren, kültürel alanlarda şirket yönetir gibi kâr-zarar hesaplamalarının yapılmasının toplumsal gelişime fayda sağlamayacağını belirterek Budak, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, TBMM’de gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında müze giriş ücretlerinin artırılmasını ‘Biz maalesef bazen fiyatları yükselttiğimiz için eleştiri alıyoruz ama halen müze giriş fiyatlarımız Avrupa standartlarının ortalamasının altında. Bizim bu fiyatları yükseltmeye devam etmemiz gerekiyor’ sözleriyle savunmuştur. Sayın Bakan ayrıca yerli turistlerin 70 TL’lik müze kartı edinmeleri konusunda tavsiyelerde de bulunmuştur.

Avrupa standartlarında ekonomik koşullara sahip olmadığımız, Türkiye’de asgari ücretin 2.324 TL olduğu göz önüne alınırsa, iki kişilik bir ailenin sadece müze karta 140 TL vermesinin çok da mümkün olmadığı görülmektedir. Bu durumda çözüm nedir asgari ücretli bir aile hiç müzeye gitmesin mi?"

Budak'ın Bakan'a yönelttiği sorular şöyle: