Musul ve Basra konsoloslukları yeniden açılıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez başkonsolosluk açılması için çalışıyoruz' dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine katıldı. Komisyonda Irak'la ilişkiler konusunda açıklamada bulunan Çavuşoğlu, ''Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçiriyoruz. Necef ve Kerkük’te ilk kez başkonsolosluk açılması için çalışıyoruz'' dedi. NE OLMUŞTU? 11 Haziran 2014 tarihinde Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğuna, IŞİD tarafından silahlı baskın düzenlenmiş, Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın aralarında olduğu 49 kişi rehin alınmıştı. Rehin alınan 49 kişi, 3 ay sonra serbest bırakılmıştı.