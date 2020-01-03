MÜSİAD'dan Ortadoğu yorumu: Sıcak paranın çekim merkezi haline gelebiliriz

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, İran ve Irak'taki gösterilerin 'iş dünyası açısından okunmasının farklı' olduğunu söyledi. Kaan Türkiye'nin Ortadoğu sermayesi açısından 'güvenli bölge' haline geleceğini ve gelişmelerin Türkiye'yi 'bölgedeki sıcak paranın çekim noktası haline getirilebileceğini' öne sürdü.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, derneğin "Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Elbette Türkiye ekonomisi, zor bir süreçten geçiyor. Ancak global resesyonun ayak seslerini iyice hissetmeye başladığımız şu günlerde Türkiye’yi ayrıştırarak yapılacak her analiz iyisi ile de kötüsü ile de eksiktir ve manipülatiftir" dedi.

İran ve Irak'ta süren gösterilerle ilgili konuşan Kaan bölgedeki gelişmelerin Türkiye'yi bölgenin 'sıcak paranın çekim noktası' haline getirebileceğini savundu.

Kaan “İran 2020 yılı için pek çok iş adamımız açısından partner olma özelliğini koruyor ancak ambargoların bizim iş birliğimize getirdiği zarar da ortadadır. Amerikan senatosunun Başkanlık sistemine alternatif yürüttüğü dış politika ayarı bizi bu şartlar altında bir kez daha ABD ile karşı karşıya getirebilir. Meseleye sadece S-400 savunma sistemleri ekseninde bakmak kısır bir analiz olacaktır. Macron’un Merkel’e önerdiği ortak Avrupa Ordusu fikri ve Merkel’in bu konuya sıcak bakması da NATO’nun yeni bir yapı ile 2020’de karşımızda olduğunu gösteren emarelerdendir. Bu şartlar altında Orta Doğu sermayesi için güvenli liman yeniden Türkiye toprakları olacaktır" dedi.

Kaan, "Gerek İran gerekse Irak’taki gösterilerin iş dünyası açısından okunması farklıdır. Dünyanın her yerinde toplumsal olaylar, kısa sürede yerel kimliğinden sıyrılarak küresel dinamiklerin hareket sahası haline gelir. Böylesi durumlarda risk ve tehdit aynı cümle içinde okunur. Türkiye gerek jeopolitik yapısı gerekse dengelenme süreci içindeki ekonomisiyle bu bölgedeki sıcak paranın çekim noktası haline getirilebilir" diye konuştu.

MÜSİAD Başkanı ayrıca Libya konusunda "siyasi deha" gösterdiğini öne sürdüğü AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.