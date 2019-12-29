Murat İde’ye saldırıdan gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Pazar, 29 Aralık 2019 13:24

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde’nin İstanbul Sarıyer’deki ikameti önünde darp edilmesi ile ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda şŞüpheliler adliyeye sevk edilirken, kalan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

6 şüpheliden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.