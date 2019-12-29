Murat İde’ye saldırıdan gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili olarak 8 şüpheliden 6'sı yakalandı. 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken, Emniyet'teki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener’in basın danışmanı ve Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat İde’nin İstanbul Sarıyer’deki ikameti önünde darp edilmesi ile ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, polisin çalışmaları sonucunda şŞüpheliler adliyeye sevk edilirken, kalan 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

6 şüpheliden 1'i savcılık, 5'i mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.