Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildi.
Karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı.
Yeniçağ gazetesi'nde yer alan habere göre, Ağırel'in Vatan Emniyet'te işlemleri yapılıyor.
Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış Yolda olduğumdan evde bulamamışlar eski kayınvalidemin evi basılmış,eski kayınbiraderimin ifadesi alınmış.
Telefon ile çağırıldığımda gideceğim bilinmesine rağmen gecenin köründe evimin basılmasını takdirlerinize sunuyorum. pic.twitter.com/AoPaLbjlfw
— Murat AĞIREL (@muratagirel) March 8, 2020
Öte yandan, Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de yeniden gözaltına alındı.
Ağırel ve Keser, 6 Mart'ta tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.