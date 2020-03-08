Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında tutuklama kararı verildi.
Pazar, 08 Mart 2020 09:16

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel hakkında serbest bırakıldığı dosyadan tutuklama kararı verildi.

Karar, savcılığın itirazı üzerine İstanbul 9.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

Yeniçağ gazetesi'nde yer alan habere göre, Ağırel'in Vatan Emniyet'te işlemleri yapılıyor.

Öte yandan, Yeni Yaşam gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser de yeniden gözaltına alındı.

Ağırel ve Keser, 6 Mart'ta tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.