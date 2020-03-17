Munzur'da Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp

Munzur Çayı'nda eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma timinin botunun devrilmesi sonucu bir asker akıntıya kapılarak kayboldu.

Munzur Çayı'nda eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi. Suya düşen 3 asker kurtulurken, akıntıya kapılan 1 asker kayboldu.

DHA'nın haberine göre Tunceli-Ovacık karayolunun 7'nci kilometresinde meydana gelen olayda, Munzur Çayı'nın Anafatma mevkisinde eğitim yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot devrildi.

Devrilen bottaki 4 asker suya düştü. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, biri ise akıntıya kapılıp gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Ekipler, kayıp askerin bulunması için çalışma başlattı.