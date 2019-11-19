Mülkiyeliler Birliği, SBF yönetiminin istifasını istedi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde bugün yaşanan saldırılar Mülkiyeliler Birliği’nde düzenlenen basın açıklamasında protesto edildi. Mülkiyeliler Birliği SBF yönetimini istifaya çağırdı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlıklı sempozyuma öğrencilerin alınmaması ve özel güvenliklerin öğrencilere copla saldırısı ile, sonrasında gün boyu devam eden faşist provokasyon Mülkiyeliler Birliği tarafından protesto edildi.

Mülkiyeliler Birliği’nde yapılan basın açıklamasına çok sayıda öğrenci, CHP’li ve HDP’li milletvekilleri, İHD, Ankara Barosu, Eğitim Sen’den temsilciler katıldı.

Mülkiyeliler Birliği adına basın açıklamasını Genel Başkan Dr. Dinçer Demirkent okudu.

Mülkiye’nin 160 yıllık tarihinin, Mülkiye’nin yaşadığı tasfiyelerin, 73 yıllık mezun cemiyeti Mülkiyeliler Birliği’nin ve öğrencilerin Mülkiye tarihindeki yeri gibi birçok önemli konunun adı dahi anılmadan, Rektör Erkan İbiş’in himayelerinde yeniden yazılmak istendiğini belirten Demirkent, “Mülkiye'nin tasfiye edilme sürecinin faili olarak geçmiş bir Rektöre, önemli pozisyonlarda görev yapmakta olan mezunlarımız ile öğrencilerimizi buluşturmak istediğimizde bu isteğimizi geri çeviren fakülte yönetimi tarafından ardına kadar açılan kapılar, fakültemizin öğrencilerinin yüzüne kapanmıştır. Üstelik tüm bunlar yetmezmiş gibi öğrencilerimiz Ankara Üniversitesi’nin özel güvenlik görevlilerinin fiziki saldırısına uğramıştır” dedi.

FAŞİST ÇETELER HOCALARA TEKMELERLE SALDIRDI

Öğrencilerini korumak için araya giren hocalara, bir süredir Cebeci Kampüsünde konuşlanmalarına ve fiziki saldırılarda bulunmalarına Ankara Üniversitesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından göz yumulan faşist çeteler tarafından tekmelerle saldırıldığını anlatan Demirkent, “Mülkiyeliler Birliği olarak bizler, Mülkiye değerlerine ve birikimine ve bu değerlerin başında gelen akademik özgürlüklere yönelmiş bu saldırıyı kınıyor; öğrencilerimize şiddet uygulayan güvenlik görevlileri ile hocalarımıza fiziksel saldırıda bulunan ülkücü gruplar hakkımda derhal soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Fakültenin atanmış dekanının ve yönetiminin istifasını istiyoruz” diye konuştu.

Ardından öğrenciler adına açıklama yapıldı. “Sempozyuma girmek istediğimizde Özel Güvenlik Güçlerinin coplarıyla karşılandık” diyen öğrenciler, gün boyunca yaşananları anlattılar. İbiş’in fakülteden 36 akademisyenin ihracıyla yaratılan tahribatın baş sorumlusu olduğunu belirten öğrenciler, “Bütün eylemleriyle SBF değerlerini yok sayan İbiş’in SBF’de gerçekleşen bu sempozyumun onur kurulunda olmasını, yıkmaya çalıştığı kürsüde konuşmasını bu okulun öğrencileri olarak kabul etmiyoruz” dediler. Öğrenciler hocalarına ve öğrenci arkadaşlarına da bir çağrı yaparak, “KHK’lara ve öğrenci düşmanlığına karşı birleşmeye ve bu sempozyumu protesto etmeye çağırıyoruz” dedi.

