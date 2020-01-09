Muhtarlar 'greve' gidiyor

Postacıların üşendikleri için tebligatları evlere bırakmadan, 'muhtar notu' ile apartman girişlerine bıraktığını belirten Muhtarlar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut 'Sonra vatandaş gelip muhtara her türlü hakarette bulunuyor. Artık bıktık...' dedi ve Şubat'ta 'tebligat grevi'ne gideceklerini duyurdu.

İstanbul'da muhtarlar, postacıları şikayet ederek "grev" yapacaklarını açıkladı.

İstanbul’da Arnavutköy Muhtarlar Derneği’nin düzenlendiği toplantıda konuşan Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, “Devlet büyüklerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Ya bize ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize eleman desteği versinler” dedi.

“Şu an muhtarlıklar adeta bir posta hizmeti veriyor. Postanelerin çalışanı gibi her gün yüzlerce tebligatı mahalle sakinlerimize ulaştırmak için çalışıyoruz” diyen Selami Aykut, şunları söyledi:

'BEŞİNCİ KATA ÇIKMADAN NOT BIRAKIYORLAR'