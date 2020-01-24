Muhbir vatandaş sayısında patlama

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na 'çeşitli konularda yardımcı olmak' için başvuranların sayısı 2019'da önceki yıla oranla yüzde 33 artarak 40 bini aştı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının 2019 yılına ilişkin verilerine göre, kurumun internet sitesi 1 milyon 85 bin 11 farklı kullanıcı tarafından çok defa ziyaret edildi.

Verilerde MİT’e çeşitli konu başlıklarında yardımcı olmak için başvuruların da bir önceki yıla göre arttığı görüldü.

Milliyet‘ten Kıvanç El’in haberine göre, kurumun resmi internet sitesine en yoğun ziyaretin yaşandığı ay ekim olurken, en az ziyaret ise şubatta gerçekleşti.

YÜZDE 33 ARTIŞ

2018’de yaklaşık 30 bin kişinin çeşitli konularda yardımcı olmak amacıyla başvuru yaptığı MİT’e 2019 yılında ise 40 bin 703 vatandaş “yardımcı olmak amacıyla” başvuru yaptı. Buna göre MİT’e günde ortalama çeşitli konularda 112 “yardımcı olma” başvurusu geldi. En fazla başvuru eylül ayında en az başvuru ise şubat ayında yapıldı. Yardımcı olma başvurularının büyük çoğunluğunun “FETÖ” ile ilgili olduğu kaydedildi.

Habere göre MİT ihbarlarla ilgili tek tek dosya açıyor. İncelenen ihbarlardan bazıları adli makamlara da iletiliyor. Başvurularda isimsiz, sahte isimle gelen belgesiz olanlar dikkate alınmıyor. İsmini vermek istemediğini ifade eden ve görüşmek isteyenlerle de emniyet birimlerince görüşmeler gerçekleştiriliyor.