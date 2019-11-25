Muharrem İnce'den yeni açıklama: O kişiyi bulmazlarsa...

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saray'da görüştüğü iddiasına ilişkin açıklamada bulundu.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Saray'da görüştüğü iddiasını bir kez daha yalanladı.

"Bu olay sonunda bana iftira atıldığı, kumpas kurulduğu bütün gerçekliğiyle ortadadır. Şimdi CHP yönetiminin yapması gereken partimizin içindeki o iftiracıyı bulup cezalandırmasıdır. O kişiyi bulmazlarsa aynı iftira ile kendileri karşılaştıklarında şaşırmasınlar" diyen İnce, "Cumhurbaşkanlığı kampanyasında 107 miting yaptım. Yandaş medyada tek satır haber olmadım. Bugün yandaş medya beni pek sever oldu. Geçmişte beni yazmayarak, bugünse yazarak bana zarar vermeye devam ediyor. Yandaş medya senden gelecek rahmet Allah’tan gelsin" ifadesini kullandı.