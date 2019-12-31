Muharrem İnce'den 'Abdullah Gül' ve 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, bir sonraki seçimde CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül ya da Ekrem İmamoğlu olması durumunda ne yapacağı sorusuna yanıt verdi.

Muharrem İnce, CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Saray'a giden CHP'li" iddiası ilişkin konuşan İnce, "Korkutuldunuz mu?" sorusuna, "Ben sadece Allah'tan korkarım. Ben davamı açtım, genel merkez daha açmadı. Sorunun muhatabı onlardır" dedi.

İnce'nin açıklamalarından başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı ortaya çıktı 'Böyle bir görüşme yoktur' dedi. Ben çıktım meydan okudum, dava açtım. Saray'a giden bir kişi varsa bile o ben değilim. Benim olmadığım ortaya çıkmışsa daha fazla uzatmadım.

(CHP içinde 'çete' iddiası) Çete arkadan iş çeviren, pusu kuran, komplolar kuran insanlara denir. Bana karşı da bir komplo kurulmuştur. Lafımın arkasındayım. Komplo açığa çıktı, ben aklandım. Cumhurbaşkanı Saray'a çağırsa gider miyim? Sohbet ederim, giderim konuşurum. Ama bunu gizli yapmam. Tweet atarım, şu saatte görüşeceğim diyerek. Sonra Genel Başkan'dan izin alırım, öyle görüşürüm.

(Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?) Kendisini aradım. 'Görüşelim bakın bu partiye zarar verir.'dedim. Sonra da görüşmedik. Beraber basın karşısına çıksaydık, konuyu kapatırdık. Zamana yayılmazdı, büyümezdi. Görüşmek isterse görüşürüm.

İddiam hâlâ sürüyor. O bir komplodur, kurgudur. Ben Kanal İstanbul'u yerli otomobili, asgari ücreti konuşmak istiyorum. Baştan söyleyeyim. Tüm gece bu iddiayı konuşmam. CHP'nin Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Genel Başkan derse ki ben 'Cumhurbaşkanı adayıyım.' kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben sağında, solunda dururum. Al arabayı gez, katkı sağla... Sağlarım. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım.

(CHP Genel Başkanlığına aday olacak mısınız?) Hele bir Kurultay gelsin. Ben lafımın arkasındayım. CHP adayı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır. Öyle olmalıdır. Yoksa iddiamız ortadan kalkar.

(CHP, İmamoğlu ya da Gül'ü aday gösterse destek verir misiniz?) Ekrem İmamoğlu ayrı Abdullah Gül ayrı. Partimin milletvekilleri 'Ekrem İmamoğlu aday' demişse bana düşen görev ona yardımcı olmaktır.

('Gül' dendiğinde...) Bakacağız ona. Sayın Genel Başkan aday olduğunda ben yokum. Ben fal bakmam. Neden ben kendimin aday olduğu durumu konuşmayayım da başkasını konuşayım.

(Gül aday olursa...) Bakarız o gün gelirse.