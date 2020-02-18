Müge Anlı’nın programına başvurulmuştu: Bir kadın cinayeti haberi daha!

Afyonkarahisar'da yaşayan Dursiye Sağlam'ın şehre 5 kilometre uzaklıktaki Sülümenli kasabası yakınlarında cansız bedeni bulundu.

Afyonkarahisar’da yaşayan Dursiye Sağlam (44) 11 Şubat’ta kayıplara karışmıştı.

Sağlam’ın akıbetini öğrenmek isteyen kızı Derya ve kardeşi Hüseyin, Müge Anlı’nın programına başvurmuştu. Derya babasının kendisini ve annesi dövdüğünü, bu nedenle evden kaçmış olabileceğini söylemişti.

Dursiye Sağlam’ın kaybolmadan önce görüştüğü son kişi olan iş arkadaşı Ahmet de şüpheli isimler arasındaydı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dursiye Sağlam’ı Afyonkarahisar’a 5 kilometre uzaklıktaki Sülümenli kasabası yakınlarında ölü buldu.

İTİRAF ETTİ

Ahmet isimli şahsın, şüpheli davranışlarından dolayı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından sorguya çekildiği esnada cinayeti itiraf ettiği belirtildi.

Ahmet’in Dursiye Sağlam’ı öldürdükten sonra yakmaya çalıştığı da öğrenildi.