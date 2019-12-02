Müftüye cinsel saldırı suçundan hapis cezası

Kuran kursunda çalışan kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle görevinden alınan Hazro Müftüsü İsmail Kaya, yargılandığı davada 26 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Müftüsü İsmail Kaya, açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Hamidiye Kız Kuran Kursu Yatılı Hafızlık Külliyesi Sorumlusu H.Y.'ye mayıs ayında tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Müftü Kaya hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı tarafından “zincirleme sureti ile şantaj”, “zincirleme sureti ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, ve “zincirleme sureti ile nitelikli cinsel saldırı” suçlarından hazırlan iddianame ile Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması 28 Kasım günü görüldü. Mahkeme, 26 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdiği müftü İsmail Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, tecavüz mağduru H.Y.’nin 29 Mayıs günü Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusu ile ortaya çıkmıştı.