Müdürün dini ve siyasi propagandası cezasız kaldı, şikayet eden öğretmen sürüldü

İstanbul'da bir lisede yapılan seminer sırasında dini ve siyasi konuşmalar yaptığı gerekçesiyle müdürü şikayet eden öğretmen sürüldü. Okul müdürü hakkında ise hiçbir işlem yapılmadı.

İstanbul Pendik’teki Esenler Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda 2017’de yapılan ‘Öğretmenliği nasıl severiz?’ başlıklı öğretmen semineri sırasında okul müdürü M.K.Ö. konu dışına çıkarak dini ve siyasi konuşmalar yaptı. M.K.Ö., “Allah’ın rızasını kazanmak sizi kurtarır. Eğer siz okula gelirken Allah rızası için gelirseniz” gibi ifadeler kullandı. Hakkında şikâyet yapılsa da M.K.Ö’ye ceza verilmedi. Şikâyeti yapan öğretmen ise sürüldü.

BirGün'ün haberine göre, 16 Haziran 2017’de gerçekleşen olayı anlatan Eğitim Sen üyesi öğretmen Ahmet Sarıtaş, Esenler İmam Hatip Lisesi’ne seminer nedeniyle konuk olduklarını söyledi. Okul müdürünün yaptığı konuşmayı videoya aldığını belirten Sarıtaş, M.K.Ö.’ye konuşması sırasında “Konumuz bu değil, lütfen konumuza dönelim” diyerek tepki gösterdiğini dile getirdi. Gösterdiği tepkiye rağmen müdürün konuşmasına devam ettiğini aktaran Sarıtaş, “Kendisini videoya çektiğimi görünce, kapatmamı istedi. Başka öğretmen üzerime yürüdü. Ben de salondan ayrıldım” diye konuştu.

Yaşananlara ilişkin Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne dilekçe verdiğini söyleyen Sarıtaş, “Milli Eğitim Müdürlüğü dilekçemi çok geç işleme aldı. Yaklaşık 1 sene sonra olayı araştırmaları için muhakkik görevlendirildi. Ancak görevlendirilen muhakkikler, M.K.Ö.’nün arkadaşları olan başka okulların müdürleriydi. Buna da itiraz ettim. Ancak Milli Eğitim Şube Müdürü, bu muhakkiklere ifade vermem konusunda ısrar etti. Hatta beni, ‘İfade vermezsen seni süreriz’ diye tehdit etti” şeklinde iddialarda bulundu.

Mecburen ifade vermek zorunda kaldığını belirten Sarıtaş, “Hakkımda yürütülen soruşturma dosyasını dahi göremedim. Buna dair de dilekçe verdim fakat ilçedeki başka bir okula sürüldüm. Beni ‘hükümetin politikalarını eleştirmek’le suçladılar. Müdür beni Memur Suçları Bürosu’na şikâyet etmiş” diye konuştu.

Savcılığa ifade vermek için gittiğinde çektiği videoları gösterdiğini açıklayan Sarıtaş, “Savcı hakkımda ifade özgürlüğünden dolayı ‘kovuşturmaya gerek yoktur’ kararı verdi. Benim okul müdürü M.K.Ö. hakkında yaptığım şikayet için de aynı karar verildi. Bana ayrıca videoya çekip konferansı sabote ettiğim gerekçesiyle 1 yıl kademe durdurma cezası da verildi. Şimdi de o müdüre iftira davası açtım” ifadelerini kullandı.