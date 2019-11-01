MSB'den Suriye ordusu ile çatışma açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada TSK ile Suriye ordusu arasında çatışma olmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında herhangi bir çatışma yaşanmadığını bildirdi. Yetkililer, "Rus muhataplarımızla bu konuda her gün temas ediyoruz, arzu etmediğimiz çatışmaların olmaması için koordinasyonumuz devam ediyor" dedi.

Öte yandan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerine, kırsal bölgeler de dahil olmak üzere çok sayıda Suriyelinin geri dönüşlerinin başladığı öne sürüldü.

Askeri yetkililer, Tel Temir ve Ayn İsa’nın harekat alanına dahil edilmediğini, buraya yönelik bir faaliyetin olmadığını belirtti.