MSB'den er ve erbaşlara 14 günlük gözetim

Milli Savunma Bakanlığı, eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılacak erbaş ve erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) birliklerine yeni katılan er ve erbaşlarla ilgili açıklama yaptı. MSB'nin açıklaması şöyle:

"Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır. Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi Koronavirüs enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarfedilmektedir."

35 ASKER KARANTİNADA

Bilecik'te birliğine teslim olan askerlerden 35'i yüksek ateş şikayeti üzerine koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve ardından gözetim altında tutulmak üzere KYK'ya ait Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'a götürülmüştü. Resmi internet sitesinden bir açıklama yapan Bilecik Valiliği, kışlaya alınacak askerlerin görevlendirilen sağlık personeli tarafından "vücut ısılarının ölçülüp sorgulama ve fiziki muayeneleri yapılarak" şüpheli olanlarının sağlık kurumuna sevk edileceğini duyurmuştu.