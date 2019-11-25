MSB'den Ankara’daki uçuşlarla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığı’ndan Ankara’daki F-16 uçuşlarıyla ilgili yapılan açıklamada ‘Savunma Sanayii Başkanlığı'nın devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları’ denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bugün Ankara’daki F-16 uçuşlarıyla ilgili yapılan açıklamada "Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir" denildi.

Ankara Valiliği, bugün ve yarın F-16'lar ve diğer hava araçları tarafından yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapılacağını duyurmuştu. Milliyet gazetesinde yayımlanan haberde F-16’ların Ankara’da uçma sebebinin S-400 testi olduğu ileri sürülmüştü.



Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop'un bugün düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında askeri yetkililerce yapılan açıklamada "Ankara’da icra edilen uçuşlar, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın devam projeleri kapsamında yapılan test uçuşları olarak koordine edilmiştir” denildiği aktarıldı.

Yine askeri yetkililerin Suriye'deki çatışmaların sürüp sürmediğine ilişkin sorulara "Barış Pınarı Harekatı sona ermiş durumda, bizim yaptığımız; harekat alanında keşif-gözetleme, mayın, EYP temizliği faaliyeti. Harekat bölgesinin çevresinden zaman zaman tacizler ve sızmalar olabiliyor. Burada yapılan meşru müdafaa hakkı kapsamında karşılık verilmesidir. Bunun dışında yeni bir yerleşim bölgesinin ele geçirilmesi gibi bir faaliyet söz konusu değildir. ABD ve Rusya ile imzalanan mutabakata harfiyen uymaktayız” diye yanıt verdiği belirtildi.

Öte yandan Aktop da “Barış Pınarı Harekatı alanında” mayın ve EYP’lerin etkisiz hale getirilmeye devam etttiğini belirterek “Bu kapsamda şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve ve EYP etkisiz hale getirilmiştir. Bölge mayın ve EYP’lerden temizleninceye kadar çalışmalarımız kararlı bir şekilde sürdürülecektir” dedi.

Rusya ile bugüne kadar 11 ortak kara devriyesi yapıldığını anlatan Aktop, devriyeler sırasında zaman zaman “taciz ve kışkırtmalar” yaşandığını belirterek “Bölgedeki unsurlarımıza yönelik taciz, ihlallere karşı meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmektedir” dedi.