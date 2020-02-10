MSB'den açıklama geldi: İdlib'de 5 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'in kuzeyinde Suriye tarafından yapılan topçu atışı sonrası 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin yaralandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"İdlib’de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır."



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Yaşanan saldırıya misliyle mukabele edilmiş; düşman hedefleri derhal ortadan kaldırılarak, şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır" açıklamasında bulundu. Altun açıklamasında “Bu hain saldırının talimatını veren savaş suçlusu, yalnızca Türkiye'yi değil, uluslararası toplumun tamamını hedef almıştır” ifadesine yer verdi.

Reuters haber ajansının geçtiği haberde de MSB'nin açıklamasına yer verilerek, Taftanaz üssüne saldırının ardından TSK'nin karşılık verdiği bildirildi. Yaralıların helikopterlerle bölgeden alınarak Hatay'a taşındığı bildiriliyor.

ERDOĞAN-AKAR GÖRÜŞÜYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar AKP Genel Merkezi'nde bir görüşme yapıyor.

Türkiye geçen hafta boyunca İdlib'e yüzlerce araçlık askeri sevkıyat yapmıştı. Sabah saatlerinde cihatçılara yakın kaynaklar cihatçıların TSK'nin desteğiyle Suriye ordusuna karşı operasyon başlattığını ileri sürmüştü.

Suriye ordusuna yakın bazı kaynaklar ise TSK'nin Taftanaz üssünden Serakib’deki ordu pozisyonlarına roket atışı yaptığını ve Suriye ordusunun da buna karşılık verdiği iddiasında bulundu.