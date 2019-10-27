MSB: Rasulayn bölgesinde bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Resulayn'da açılan ateş sonucu bir askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Rasulayn bölgesinde açılan ateş sonucu bir asker yaşamını yitirdi, 5 asker de yaralandı.

MSB'nin açıklamasında, "Barış Pınarı Harekat alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce ÇNRA, havan ve Doçka ile yapılan saldırıda bir personelimiz şehit olmuş, 5 personelimiz yaralanmıştır. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir" denildi.