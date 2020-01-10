MSB: İdlib'de ateşkes uygulaması başlatılacak

Milli Savunma Bakanlığı Rusya ile varılan mutabakat sonucunda, Suriye'nin İdlib vilayetinde 12 Ocak'tan itibaren ateşkes uygulanacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat kapsamında İdlib'de 12 Ocak 00.01'den itibaren ateşkes uygulamasının başlayacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde; hava/kara saldırılarının durdurulması, can kayıpları ile yeni göç akımlarının önlenmesi ve hayatın yeniden normale döndürülmesine katkı sağlamak maksadıyla, Türkiye ve Rusya Federasyonu ateşkes rejiminin uygulanması konusunda mutabık kalmışlardır.

2. Bu kapsamda; 12 Ocak 2020 saat 00:01’den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır."

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov dün yaptığı açıklamada İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

