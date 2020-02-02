Motorlu taşıtlar vergisindeki katkı payı yüzde 10 arttırılıyor

Motorlu taşıtlar vergisi içindeki 'yol ve trafik katkı payı' yüzde 10 arttırılarak, elde edilen gelir belediyelere aktarılacak.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, belediyeler yasasında değişiklik öngören yasa taslağına göre, belediye gelirlerine yeni düzenleme geliyor. Halen alınan “yol ve trafik katkı payı”nın motorlu taşıtlar vergisi içindeki payı yüzde 10 arttırılarak buradan elde edilen gelir belediyelere aktarılacak.

Öte yandan Vergi Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle, büyükşehir belediyesinin genel bütçe gelirleri payı iki yolla azaltılıyor. Büyükşehir sınırları içindeki vergi tahsilatından vergi iadesi tutarları indiriliyor ve ilçelere ayrılan yüzde 30'luk pay da yüzde 20'ye çekiliyor.