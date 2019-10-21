Motorine zam geldi

Motorinin litre fiyatına bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 9 kuruş zam yapıldı.

Motorinin litre fiyatı bu geceyarısından itibaren 9 kuruş artacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre zammın 7 kuruşu pompa fiyatlarına yansıyacak.

EPGİS’ten yapılan açıklamada “22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Motorinde 7 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi. Daha sonra ise şu açıklama yapıldı: “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 22/10/2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 2 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.”