'Motokuryelik tehlikeli meslekler grubuna alınsın'

Güvencesiz çalışan motosikletli kuryeler sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.
İstanbul Altunizade’de Altun Kıraathanesi'nde sık sık bir araya gelen çalışanlar motokuryelik mesleğinin tehlikeli meslekler grubuna alınarak erken emeklilik hakkı tanınmasını talep etti.
Gün içinde bekleyecekleri bir bekleme alanı olmadığını söyleyen motokuryeler adına Motokurder Başkanı Mustafa Özdemir, "Park alanı olmadığı için kaldırımlara park etmek zorunda kalıyoruz. Trafik polisi ile karşı karşıya geliyoruz ve sürekli ceza yazılıyor" dedi.
Kuryelerin sorunları ve talepleri şöyle:
'ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK'
Kuryeleri dinleyen CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, konuyla ilgili çalışma yapmaya devam edeceklerini söyledi.
Konuyla ilgili daha önce Meclis'te iki ayrı soru önergesi veren Kılınç şunları söyledi:
"Önümüzdeki dönemde motosikletli kuryelerle ilgili de bir çalıştay düzenlenecek. İstanbul İl Başkanımız da buraya geldi, sizinle görüşerek bir ön çalışma yaptı. Partimizin TBMM Grubunda da milletvekilleri olarak güvencesiz şatlarda çalıştırılan mesleklerin sorunlarını Meclis gündemine taşımaya devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde de sorun ve talepleriniz gündeme gelecektir. Birbirimizi daha fazla dinleyerek, birbirimizden daha fazla öğrenerek, çözüm yolları önererek, gerekli planlamaları yaparak ve dayanışmayı büyüterek sorunları çözeceğimize inanıyorum."