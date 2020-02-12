'Motokuryelik tehlikeli meslekler grubuna alınsın'

İstanbul’da buluşan motosikletli kuryeler, sorunlarını ve taleplerini konuştu, motokuryelik mesleğinin tehlikeli meslekler grubuna alınarak erken emeklilik hakkı tanınmasını talep etti.

Güvencesiz çalışan motosikletli kuryeler sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

İstanbul Altunizade’de Altun Kıraathanesi'nde sık sık bir araya gelen çalışanlar motokuryelik mesleğinin tehlikeli meslekler grubuna alınarak erken emeklilik hakkı tanınmasını talep etti.

Gün içinde bekleyecekleri bir bekleme alanı olmadığını söyleyen motokuryeler adına Motokurder Başkanı Mustafa Özdemir, "Park alanı olmadığı için kaldırımlara park etmek zorunda kalıyoruz. Trafik polisi ile karşı karşıya geliyoruz ve sürekli ceza yazılıyor" dedi.

Kuryelerin sorunları ve talepleri şöyle:

Mobese kayıtları bize verilmiyor, durumumuzu anlatamıyoruz.

Kaza esnasında en büyük hasarı “Katil Bariyerler”den alıyoruz.

Motosiklerler gibi kask ve diğer korunma ekipmanları da çok pahalı. Bu nedenle eski araçlarla ve kalitesiz korunma kıyafetleriyle trafiğe çıkmak zorunda kalıyoruz. Bu da kazaları artırıyor. Kask özellikle de kameralı kask çok pahalı. Korunma ekipmanlarında ÖTV indirimi yapılsın.

Sektörün kontrolü 5 büyük motokurye firmasının elinde. Kendi aralarırnda anlaşma yapmışlar. Motokuryelerin haklarını savunan yok.

İstanbul Büşyükşehir Belediyesi’nden beklentimiz, kaldırım düzenlemesi, park alanı yapılması.

Motorsikletler için otopark olmadığı için gece araçlarımız çalınıyor.

Motorsiklet kazalarında ağır yaralanmalar oluyor ama bu alanda kolay ulaşabileceğimiz uzmanlaşmış hastaneler yok.

Motorsiklerlerde OGS yok. HGS ile köprülerden geçiş yapıyoruz. Ancak cihaz HGS’yi okayamadığı zaman bize ceza OGS üzerinden kesiliyor.

Avrasya Tüneli’nden geçişimiz yasak. Sert rüzgarlarda köprülerden geçerken motorun savrulması riski yüksek.

Mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilsin. Denetimler eksik. Bu mesleği, yetirliliği olan da olmayan da yapıyor.

'ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK'

Kuryeleri dinleyen CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, konuyla ilgili çalışma yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuyla ilgili daha önce Meclis'te iki ayrı soru önergesi veren Kılınç şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde motosikletli kuryelerle ilgili de bir çalıştay düzenlenecek. İstanbul İl Başkanımız da buraya geldi, sizinle görüşerek bir ön çalışma yaptı. Partimizin TBMM Grubunda da milletvekilleri olarak güvencesiz şatlarda çalıştırılan mesleklerin sorunlarını Meclis gündemine taşımaya devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde de sorun ve talepleriniz gündeme gelecektir. Birbirimizi daha fazla dinleyerek, birbirimizden daha fazla öğrenerek, çözüm yolları önererek, gerekli planlamaları yaparak ve dayanışmayı büyüterek sorunları çözeceğimize inanıyorum."