Moody’s: Türkiye’de ‘İslami bankacılık’ 10 yılda 2 kat büyüyecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, ‘İslami bankacılık’ sektörünün Türkiye'deki toplam bankacılık varlıkları içinde yüzde 5,8 paya sahip olduğunu belirterek, bu varlıkların 10 yıl içinde ikiye katlanacağını öngördü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, hükümetin “Türk İslami bankacılık sektörü”nde büyümeyi yönlendiren girişimlerinin etkisiyle sektörün gelecek 10 yıl içinde varlıklarını ikiye katlamaya hazır olduğunu belirtti.

Dünya'nın aktardığı habere göre, “İslami bankacılığın” Türkiye'deki toplam bankacılık varlıkları içinde Eylül 2019 itibariyle yüzde 5,8 paya sahip olduğunu belirten Moody's, Malezya'da bu oranın yüzde 33 ve Ortadoğu ülkelerinde yüzde 15-77 arasında olduğunu belirtti.



AKP hükümetininin 2015-2019 döneminde 3 yeni kamu sahipli "İslami banka-katılım bankası" kurduğunu, erişimi genişlettiğini ve rekabeti artırdığını anlatan Moody's, "Buna ek olarak devlet destekli 2,6 milyar dolar yatırım ile 2023 yılında açılacak İstanbul Uluslararası Finans Merkezi büyüme için yeni bir ateşleyici olacak. Hükümet, İstanbul'u finans için global bir merkez haline getirmek istiyor ve İslami bankacılığın gelişmesi İstanbul Uluslararası Finans Merkezi stratejik planının önemli bir ayağı" değerlendirmesini yaptı.

“İslami bankacılığın gelişen düzenleme ve gözetimden fayda sağlamakta olduğunu” da belirten Moody's, “Borsa İstanbul'un İslami tahvil-sukuk işlemlerine Ağustos 2018'de izin vermesinin Türkiye'nin İslami sermaye piyasası aktivitesinin derinleşmesini sağladığını” kaydetti.

Moody's, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin 2025'e kadar hedefinin İslami bankacılık penetrasyonunun yüzde 15'e ulaşması olduğunu da hatırlattı.