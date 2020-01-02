MNG ve HAVAŞ çalışanlarına 'kaçış' gözaltısı

Japonya’da maddi usulsüzlük suçlamasıyla yakalanan ve ev hapsinde tutulan eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un İstanbul üzerinden Lübnan’a kaçmasıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı sonrası, Ghosn'un kaçışının İstanbul ayağıyla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Sözcü'nün haberine göre, gözaltına alınanlardan 2'sinin HAVAŞ çalışanı, 4'ünün pilot ve MNG Kargo’nun Operasyon Müdürü olduğu öğrenildi.
Polisin çalışmasının sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.