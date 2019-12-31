MİT cihatçıların Libya'ya transferi için devrede: İki bin dolar maaş

MİT'in Suriye'deki bazı cihatçı grupları Libya'ya transfer etmek için görüşmeler yaptığı iddiası gündeme geldi. Türk istihbaratının yaptığı görüşmeler sonucunda Sultan Murat Tugayı, Levant Şahinleri gibi cihatçı grupların Libya’ya gideceği öne sürülüyor.

Ankara’nın Libya’ya asker göndereceğini açıklamasından kısa süre önce Suriye’deki cihatçıların Libya’ya sevk edilerek savaşa katılmaya başladığı haberleri gelirken, bu konuda yeni gelişmeler yaşanıyor.

MİT CİHATÇILAR İÇİN DEVREDE

Middle East Eye’a göre Ankara’ya yakın olan ‘Levant Lejyonu’ daha önce 2011’den beri Libya’yla ortak hareket ediyordu ve "bölgeyi tanıdığı" için bu işe öncülük edecek. Türk istihbaratının yaptığı görüşmeler sonucunda Sultan Murat Tugayı, Levant Şahinleri gibi cihatçı gruplar da Libya’ya gidecek.

2000 DOLAR MAAŞ

Farklı cihatçı gruplar Afrin’de dört noktada asker kaydetmeye başladılar. Kaydolanlara aylık 1800-2000 dolar maaş ve Libya’dan ek hizmet vaatlerinde bulunulduğu öne sürülüyor.

Buna karşılık ÖSO sözcüsü Libya’ya asker gitmesini kesinlikle reddettiklerini, Suriye’de Rusya, İran ve rejim güçleri karşı savaşmaya devam edeceklerini ifade eden bir karşı açıklama yaptı.