'MİT AKP'nin değil, devletin kurumu gibi davranmalı'

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, MİT’in yeni binasının açılış töreninde AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in bulunmasına tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı’nın Ankara Etimesgut ilçesinde inşa edilen yeni binası ‘KALE’nin açılış törenine AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in katılmasına tepki gösterdi.

Altay, “MİT, AK Parti’nin değil, parti devletinin değil, devletin kurumu olmalı, öyle pozisyon almalıdır. Ama görüyoruz ki tersi bir süreç işliyor. MİT binasının açılışı için tüm partilere davetiye gönderildi mi? Gönderilmediyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in o törende ne işi var?” dedi.

Ömer Çelik daha önce de Dolmabahçe'deki güvenlik zirvesine katılmış, bu durum tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvesine AKP ve MHP üyelerinin katılması da dikkat çekmişti.

‘TARAFSIZLIĞINA ZARAR VERDİ’

MİT’in herkese eşit mesafede, siyasetten ve günlük politikadan uzak olması gerektiğini söyleyen Altay, “Tam tersi bir yaklaşımla, bir siyasi partinin her tür düzeydeki yöneticileri, eski vekilleri, eski bakanlarıyla en önemli gününde böyle bir görüntü vermesi, tarafsızlığına ve milliliğine büyük zarar vermiştir” açıklamasını yaptı.

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın 2015 milletvekili genel seçimlerinde istifa ederek AKP’den milletvekili adayı olduğunu hatırlatan Altay şu eleştiride bulundu:

'GÜVEN EROZYONUNA NEDEN OLDU'

''MİT’in başındaki Hakan Fidan’ın 2015 milletvekili genel seçimlerinde istifa ederek, AKP'den milletvekili adaylığı için başvurması, dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Sır küpüm. Olumlu bakmıyorum’ sözleri üzerine tekrar geri dönmesi, kurumla ilgili ciddi bir güven erozyonuna neden olmuştur. Sonrasında yaşananlar da göstermiştir ki, MİT, bir kişiye ve bir partiye hizmeti öncelemiş, parti devletinin bir kurumu niteliğine bürünmüştür. Dün verilen fotoğraf da bu tabloyu tescilleyen örneklerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Yalnızca AKP’nin bakanları, milletvekilleri, eski bakanlarıyla yapılan bir tören, parti devleti inşa sürecinde yeni bir fütursuzluktan öte bir şey değildir.

'MİT AKP'NİN DEĞİL'

Suriye Harekâtı Koordinasyon Toplantısı’nın parti yöneticileriyle gerçekleştirilmesi, daha 3-4 gün önce İstanbul’daki ‘Güvenlik Zirvesi’nde yine parti sözcüsünün bulundurulması, MİT’in açılış töreni AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın, devleti ‘AKP devleti’ yapma çabasının örnekleri değilse nedir? Türkiye Cumhuriyeti, kurumları ve kurallarıyla güçlü bir devlet olarak yoluna devam edebilecektir. Herkesin bunun farkına varması ve bu bilinçle hareket etmesi gerekmektedir. Sayın Erdoğan’ın da MİT Başkanı’nın da öncelikli görevi, kurumlarının saygınlığını ve güvenilirliğine gölge düşürmemektir. MİT, AKP’nin değil, devletin kurumu gibi davranmalıdır.''