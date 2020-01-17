Mısır'da gözaltına alınmıştı: Türkiye'ye döndü

Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

Mısır'da salı günü Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

Mısır'ın başkenti Kahire'den tarifeli uçakla saat 08.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Balcı'yı, AA’nın yöneticileri karşıladı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleketine ulaştığı için Allah'a şükrettiğini, devletin ve milletin desteğini Mısır'da hissettiğini ifade eden Balcı, "Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Başkanımız ve kurumumuzun genel müdürü Şenol (Kazancı) Bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük. Kısa zamanda, en güzel şekilde sonuçlandı bu iş. Memleketime bu şekilde döndüm." şeklinde konuştu.

Balcı, Türk milletinin desteğini manen hissettiğini, ümitsizliğe kapılacağı zamanlarda bunun farkında olduğunu kaydederek, "Şükürler olsun yoğun bir 3-4 gün geçirdim. Kusura bakmayın. Cümlelerimi tam olarak toparlayamıyorum ama şükürler olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Balcı ile AA yöneticileri havalimanından ayrıldı.

NE OLMUŞTU

Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyen Mısır polisi, 1'i Türk vatandaşı 4 kişiyi gözaltına almıştı.

İktidar gözaltılara tepki gösterirken; Mısır, AA ofisinde gözaltına alınan SETA çalışanına dikkat çekerek, operasyonun hedefinde SETA ve Müslüman Kardeşler'in olduğunu duyurmuştu.

Baskında SETA çalışanı Abdelselam Muhammed'in dışında gözaltına alınan diğer isimler AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı ile Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani ve Hüseyin el Abbas oldu.