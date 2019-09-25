Minibüsün açık kapısından düşüp ölen kadın 'asli kusurlu' sayıldı

Adana'da geçen sene kapısı açık minibüsten düşerek hayatını kaybeden kadın, adli tıp raporunda asli kusurlu sayıldı.

Adana'da, seyir halindeyken kapısı açık minibüsten düşerek hayatını kaybeden Servet Altundağ, İstanbul Adli Tıp Kurumunun hazırladığı raporda "hareket halindeki araçtan inmek isteyerek kendi can güvenliğini tehlikeye attığı" denilerek asli kusurlu sayıldı.

Tali kusurlu bulunan şoför Turgay A. ise 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı, hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Kazada eşini kaybeden Mehmet Altundağ, "Raporda ne hikmetse eşim asli kusurlu bulunmuş. Ölen eşim, suçlu olan eşim. Bu nasıl bir karar? Acaba Adli Tıp Kurumunda rapor yazılırken bir yanlışlık mı yapıldı diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Eğer şoför hareket halindeyken dolmuşun kapısını açmasaydı eşim ölmeyecekti. Eşim ölünce 3 çocuğumla perişan olduk. Bu karar acımızı bir kat daha arttırdı" dedi.