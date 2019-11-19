Milyonlarca kişi yasa dışı bahis oynuyor: 50 milyar lirayı buldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuna göre, Türkiye'de 18-50 yaş grubunda 5 milyon kişi, yılda 50 milyar TL'lik yasa dışı bahis oynuyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2017 yılında hazırladığı rapora göre, Türkiye'de 18-50 yaş grubundaki 5 milyon kişinin, yılda 50 milyar TL'lik yasa dışı bahis oynadığı anlaşıldı.

BBC Türkçe'den Ege Tatlıcı'nın haberine göre, sektör yıllar içinde yasal bahisi dörde katlayacak kadar katlanarak büyüdü.

Sektörde aslında yetkili firmalar dışında bahis oynamak da oynatmak da yasak. 2017 verilerini sunan rapordaki veriler bile sektörün büyüklüğünü ortaya koyarken, son dönemde yasa dışı bahis oynayanların ve oynanan bahis miktarının da arttığı sanılıyor.