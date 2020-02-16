Milyarlarca liralık bütçeli Diyanet'ten vatandaşa öneri: Ucuza almak için akşam pazarına çıkın

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 'Aile' isimli dergisinde alışveriş önerilerinin yer aldığı bir yazıda vatandaşlara 'Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin' denildi.

Bütçeden 2023’e kadar yaklaşık 55 milyar TL'lik pay ayrılan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımlandığı "Aile" isimli dergisinde yer alan "Tasarruflu pazar alışverişi nasıl yapılır?" başlıklı yazıda vatandaşa öneriler yapıldı.

Sözcü 'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, dergide "Tüm pazarı gezip fiyatları öğrenin", "Ucuza almak için akşam saatlerini bekleyin", "Kaliteli ve ucuza almak için de aynı pazarcıdan alışveriş yapın" gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Dergide yer alan yazının bir bölümü şöyle: