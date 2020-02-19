Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO'ya bağlılık mesajı: #WeAreNATO

Milli Savunma Bakanlığı, dün NATO'ya bağlılık mesajı paylaşırken, '68 yıldır Barış ve Güvenlik için birlikteyiz. #WeAreNATO' ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde resmi sosyal medya hesabından NATO'ya bağlılık mesajı paylaştı.

Türkiye'deki darbelerin, gerici saldırıların arkasındaki kurum olan, bölgede ve dünyanın birçok noktasına kanlı saldırılara imza atan NATO'ya ilişkin paylaşım şu şekilde:

68 yıldır Barış ve Güvenlik için birlikteyiz. #WeAreNATO pic.twitter.com/s0ziJVn2t5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2020

3 YIL SONRA GELEN KARAR

Türkiye, NATO tarafından 2017’de üye ülkelerdeki “NATO üyeliği bilincini” artırmak amacıyla başlatılan ‘WeAreNATO’ (Biz NATO’yuz) kampanyasına 3 yıl sonra katılma kararı aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, “Türkiye’nin NATO’ya, NATO’nun da Türkiye’ye katkılarının” bilinirliğinin artırılmasının amaçlandığı kampanyanın tanıtımı için Türkiye’nin NATO’ya katılımının 68. yıldönümü olan 18 Şubat (dün) seçildi. İzmir’de yapılan etkinliğe NATO’da Kamu Diplomasisinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Büyükelçi Tacan İldem de katıldı.

‘TEHDİT RUSYA’

‘WeAreNATO’ kampanyası için hazırlanan internet sitesinde ABD, Kanada, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz, İzlanda, Letonya, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Karadağ ordularının yaptığı çalışmalar ve bunların NATO’ya katkılarına ilişkin bilgiler veriliyor. Sitedeki “Günümüzdeki güvenlik sınamaları nelerdir” başlıklı ve 2017 tarihli videoda ise NATO’nun geçmişe göre daha geniş kapsamlı tehditlerle karşı karşıya olduğu öne sürülürken bu tehditler “Doğuda Rusya’nın saldırganlığı, güneyde ise Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kötüleşen güvenlik durumu” olarak tanımlanıyor.